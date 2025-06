Calciomercato Napoli Ngonge dà una mano a Manna | la proposta è pronta

Il calciomercato del Napoli si infiamma con una mossa sorprendente: Ngonge potrebbe rivelarsi l'asso nella manica per rafforzare la rosa in vista di una stagione impegnativa e ricca di sfide. Con una proposta concreta di 232 milioni pronta, il club partenopeo si prepara a sorprendere tutti, puntando a costruire una squadra capace di brillare in Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. La strategia è chiara: il mercato non aspetta, e il Napoli vuole essere protagonista.

Ngonge, a sorpresa, potrebbe dare una grossa mano per il calciomercato del Napoli. Il Napoli, di fatto, è pronto ad allestire una squadra che sia in grado di essere competitiva per una stagione in cui dovrà affrontare la bellezza di quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio per questo motivo, dunque, il club partenopeo è quello più attivo in sede di calciomercato. Dopo Luca Marianucci e, soprattutto, Kevin De Bruyne, il Napoli è infatti sulle tracce di altri giocatori che possano dare una mano alla squadra agli ordini di Antonio Conte. Proprio su uno di questi, di fatto, Giovanni Manna potrebbe ricevere una grossa mano da un calciatore di proprietà del team azzurro: Ngonge.

