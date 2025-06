Calciomercato Napoli incontro fissato per la priorità di Conte | scambio pronto

Il calciomercato del Napoli si infiamma con un incontro decisivo, volto a definire la priorità di Conte e un possibile scambio che potrebbe rivoluzionare la rosa. Dopo aver conquistato lo scudetto, il club azzurro si prepara a ulteriori mosse strategiche, coinvolgendo nomi di grande spessore. La pressione sale: le prossime settimane saranno cruciali per capire se il Napoli saprà consolidare il suo dominio e rafforzarsi ulteriormente. La sfida è ormai aperta.

In casa Napoli, dopo gli arrivi di Marianucci e De Bruyne, bisogna segnalare un altro affondo molto importante. Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli è la squadra più impegnata anche in sede di calciomercato. Dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, infatti, il club partenopeo è al centro di diverse indiscrezioni. Intorno al Napoli, infatti, stanno circolando diversi nomi d i giocatori molto importanti. Proprio per una di queste, di fatto, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento. Calciomercato Napoli, si vuole chiudere per un obiettivo prioritario dello stesso Conte: ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, incontro fissato per la priorità di Conte: scambio pronto

In questa notizia si parla di: napoli - calciomercato - incontro - fissato

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

#David: il #Napoli migliora l’offerta (già la più alta) per anticipare il summit #Juventus e l’irruzione di altri concorrenti. Previsti nuovi contatti. Gli agenti di David non hanno ancora fissato incontro con la Juve. @AlfredoPedulla Vai su X

#Milan, è stato fissato a breve un incontro tra l'area #tecnica e la #dirigenza rossonera. Le richieste? Un extra budget per il mercato estivo. Vai su Facebook

Il Napoli ad un passo da Lucca: fissato l'incontro decisivo; Beukema-Napoli, Repubblica annuncia: fissato vertice con il Bologna! Spunta data per chiudere; Napoli-Garnacho, fissato l’incontro: doppio intreccio con il Manchester United.

SKY - Ndoye-Napoli, fissato vertice con il Bologna: il piano degli azzurri - A gennaio Khvicha Kvaratskhelia non è stato sostituito in modo adeguato: Noah Okafor, infatti, non ha offerto il rendimento atteso, e il Napoli è tuttora alla ricerca di un erede all'altezza del talen ... Lo riporta msn.com

Il Napoli ad un passo da Lucca: fissato l'incontro decisivo - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli è ad un passo da Lorenzo Lucca. Riporta informazione.it