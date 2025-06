Calciomercato Napoli fumata bianca per Ndoye? Il calciatore accetta la proposta ma il Bologna…

Il calciomercato del Napoli accelera: la fumata bianca per Ndoye si avvicina, con il calciatore che ha già dato il suo assenso. Tuttavia, il Bologna chiede 40 milioni per lasciarlo partire, mentre il club partenopeo prepara l’offerta definitiva. In questa fase decisiva, tutti gli occhi sono puntati sul futuro di un talentuoso esterno offensivo destinato a cambiare maglia. L’epilogo è vicino, e i tifosi attendono con trepidazione la conclusione di questa trattativa.

Calciomercato Napoli: Ndoye sempre più vicino, Bologna chiede 40 milioni. Intanto il calciatore ha già detto di si Il calciomercato Napoli entra nel vivo e uno dei nomi caldi di queste ore è quello di Dan Ndoye. L’esterno offensivo svizzero, reduce da un’ottima stagione con la maglia del Bologna, è il primo obiettivo di Antonio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, fumata bianca per Ndoye? Il calciatore accetta la proposta, ma il Bologna…

