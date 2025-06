Calciomercato Napoli e Ndoye più vicini

Il calciomercato del Napoli si infiamma con novità importanti: Ndoye è ormai a un passo, pronto a rafforzare la difesa azzurra. La squadra di Conte, tra pochi acquisti in entrata, si prepara a consolidare la rosa per affrontare al meglio la nuova stagione. Con De Bruyne che dà sostanza al centrocampo e Marianucci che aggiunge qualità in difesa, il Napoli si candida come protagonista assoluto. La vera sfida ora è chiudere l’affare Ndoye, un colpo che potrebbe fare la differenza.

Il calciomercato del Napoli prosegue a spron battuto. La squadra di Conte è una delle pochissime che ha registrato acquisti in entrata. Un primo forte squillo è stato l’arrivo di Kevin De Bruyne dal Manchester City. Un innesto a centrocampo che rafforza notevolmente il centro nevralgico del gioco degli azzurri. Poi Luca Marianucci dall’ Empoli per la difesa. Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano scrive oggi su X di Ndoye. Calciomercato, Fabrizio Romano sul Napoli. “Il Napoli sta procedendo nei colloqui per l’ingaggio di Dan Ndoye e le condizioni personali sono ormai quasi concordate. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Calciomercato, Napoli e Ndoye più vicini

