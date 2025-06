Calciomercato Napoli Conte sogna Nunez! I partenopei affondano il colpo e aprono le trattative con il Liverpool

Il Calciomercato del Napoli si infiamma con l'irresistibile sognatore Antonio Conte che punta dritto su Darwin Núñez. I partenopei, campioni d’Italia recenti, intensificano le trattative con il Liverpool, determinati a rinforzare la rosa e a prepararsi per nuove sfide in Europa. La strategia è chiara: rafforzare la squadra, mantenere le promesse e sognare in grande. È il momento di scoprire come si svilupperà questa emozionante operazione di mercato.

Il Napoli continua a sognare in grande e non molla la pista che porta a Darwin Núñez. Il club azzurro, fresco campione d'Italia, vuole mantenere le promesse fatte ad Antonio Conte, costruendo una rosa all'altezza delle ambizioni europee .

