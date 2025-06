Calciomercato Milan Udogie al posto di Theo? Non è l’unica pista

Il calciomercato del Milan si infiamma con una suggestiva ipotesi: Destiny Udogie del Tottenham potrebbe essere il nome caldo per sostituire Theo Hernández nella prossima stagione. Un'idea che accende l'interesse dei tifosi e apre nuove possibilità per il futuro rossonero, dimostrando come il club sia sempre pronto a puntare sui talenti più promettenti per rinforzare la squadra. Resta da scoprire se questa pista diventerà realtà.

Destiny Udogie del Tottenham nei radar di calciomercato del Milan come possibile sostituto di Theo Hernández nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Udogie al posto di Theo? Non è l’unica pista

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - udogie - theo

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

https://milannews24.com/calciomercato-milan-udogie-theo-hernandez/… Calciomercato Milan Idea Udogie Vai su X

Theo Milan: è finita. I tre possibili sostituti Le news https://milanworld.net/threads/theo-milan-e-finita-udogie-de-cupyer-e-firpo-obiettivi.151363/#post-3471338/ #Milan #TheoHernandez #Calciomercato Vai su Facebook

Milan, obiettivo Udogie: prima servirà cedere Theo Hernandez; Tentazione azzurra per la sinistra. La Gazzetta: Udogie per Theo; Milan, Udogie contro Theo Hernandez: i dati evidenziano una differenza chiara.

Calciomercato Milan News/ In difesa è derby per Leoni, un Azzurro al posto di Theo (18 giugno 2025) - Calciomercato Milan news: indiscrezioni ed ufficialità che riguardano le trattative della finestra estiva. Da ilsussidiario.net

Offerta da 10 milioni del Milan per Xhaka. Tentazione azzurra sulla sinistra: Udogie per Theo - Arens: "Thiaw non rientra nel discorso Xhaka anche perché non è nello stile del Leverkusen operare con scambi o contropartite" ... Riporta informazione.it