Calciomercato Milan | Theo Hernandez e Musah tra le possibili uscite

Il calciomercato del Milan si anima con voci di possibili uscite tra Theo Hernandez, Musah e altri protagonisti. La squadra rossonera, alle prese con alcuni debiti, valuta attentamente il suo futuro tra partenze e arrivi. Dopo l’indiscrezione su Maignan, si fa largo l’incertezza su Theo Hernandez, con l’Atletico Madrid che ha messo gli occhi altrove. Riuscirà il Milan a gestire questa fase di transizione? Solo il tempo svelerà il prossimo capitolo di questa avventura italiana.

Da Theo Hernandez a Yunus Musah, da Ruben Loftus-Cheek a Samuel Chukwueze. C'è una squadra in uscita dal Milan. Con i debiti distinguo. La grana piĂą nota, rientrata al momento quella relativa a Mike Maignan, porta a Theo Hernandez: l'Atletico Madrid ha virato su altri obiettivi, l'Al Hilal potrebbe tornare alla carica ma ha incassato diversi no. "Siamo molto ambiziosi, ma dobbiamo vedere la voglia del giocatore. E sì - le parole dell'ad Esteve Calzada - siamo sauditi, ma i soldi non li stampiamo". In piĂą la suggestiva pista dello scambio di "patate bollenti", con la Juventus (che segue anche Fikayo Tomori) e Dusan Vlahovic.