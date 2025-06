Calciomercato Milan Musah-Napoli trattativa saltata? Le ultime | PM News

Le ultime news di calciomercato mettono in evidenza un clamoroso dietrofront: la trattativa tra Milan e Napoli per Yunus Musah sembra ormai sfumata. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, i tifosi rimangono col fiato sospeso, mentre gli addetti ai lavori analizzano le cause di questa battuta d’arresto. La finestra di mercato si fa sempre più incerta, e il futuro del giovane talento si fa ancora più difficile da prevedere.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la trattativa per portare Yunus Musah dal Milan al Napoli sembra essere quasi saltata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Musah-Napoli, trattativa saltata? Le ultime | PM News

In questa notizia si parla di: milan - musah - napoli - trattativa

PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-MONZA 2-0: Gambia simbolo di milanismo, Musah spaesato - Nel duello di San Siro tra Milan e Monza, valevole per la 38ª giornata di Serie A, il match termina senza reti nel primo tempo.

Musah-#Napoli, possibile svolta nelle prossime 48 ore: il punto sulla trattativa con il #Milan Vai su X

Yunus Musah tra Milan e Napoli: la trattativa per portare il centrocampista statunitense alla corte di Antonio Conte prosegue. La cessione del classe 2002 sembrava cosa fatta solo pochi giorni fa, ma proprio quando si intravedeva la linea del traguardo l'opera Vai su Facebook

Musah-Napoli, possibile svolta nelle prossime 48 ore: il punto sulla trattativa con il Milan; Calciomercato Milan, per Musah al Napoli domani punto di svolta: il motivo; Ecco perché il Napoli si è preso qualche giorno di pausa nella trattativa col Milan per Musah.

Musah-Napoli, possibile svolta nelle prossime 48 ore: il punto sulla trattativa con il Milan - Yunus Musah ha già dato la sua parola al Napoli, entusiasta della stima del club e di un allenatore del calibro di. Scrive msn.com

Musah-Napoli, svolta in vista: ore decisive per la trattativa con il Milan - Aggiornamento sulla trattativa tra Napoli e Milan per Yunus Musah: focus su bonus, summit e tempistiche decisive. Come scrive msn.com