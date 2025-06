Calciomercato Milan i motivi per cui Xhaka piace ai rossoneri | VIDEO

Scopri perché il Milan punta forte su Granit Xhaka in questa finestra di calciomercato. Dopo aver conquistato Luka Modric, i rossoneri sognano di rafforzare il centrocampo con un leader esperto come lo svizzero, protagonista nel Bayer Leverkusen e vincitore della Bundesliga. Ma cosa rende Xhaka così desiderato dai colori rossoneri? Ecco tutti i motivi che potrebbero far sognare i tifosi milanisti.

Il Milan vuole acquistare Granit Xhaka dal Bayer Leverkusen in questa finestra di calciomercato. Perché? Tutto spiegato in questo video. Dopo il colpo di calciomercato Luka Modric, il Milan spera di chiudere per un altro over 30 a centrocampo: Granit Xhaka, 33enne svizzero reduce da due stagioni da protagonista nel Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, con cui ha vinto anche la Bundesliga nel 2023-24, interrompendo il lungo dominio del Bayern. Un leader tuttofare che sa giocare in verticale e sa far male da lontano con il suo sinistro. E che è anche migliorato sotto un aspetto. Guarda il video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, i motivi per cui Xhaka piace ai rossoneri | VIDEO

