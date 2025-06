Calciomercato Milan 20 milioni non bastano | Tare studia la prossima mossa

Il calciomercato del Milan si infiamma: con 20 milioni, Tare studia la prossima mossa per trovare il rinforzo perfetto. La dirigenza rossonera è determinata a rafforzare la rosa e tornare protagonista in Italia e in Europa. La sfida è ardua, ma il progetto non si ferma: l’obiettivo è rilanciare i rossoneri e puntare decisi alla qualificazione in Champions League, perché il futuro del club...

Il Milan sta lavorando sul mercato per mettere a segno determinati colpi con l'obiettivo di rinforzare la rosa: un nome piace parecchio ma 20 milioni non bastano. Il Milan è al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. L'obiettivo, dopo una stagione deludente, è quello di tornare a competere ai vertici della classifica. Bisognerà quindi sì puntare alla qualificazione in Champions League, ma anche puntare al tempo stesso a dare filo da torcere alle rivali per lo scudetto. Approfittando – un po' come fatto dal Napoli di Conte nella stagione da poco conclusa – dell'assenza dalle coppe e quindi delle partite in meno da disputare.

CM.com – Milan, Theo Hernandez si allontana dal Real Madrid: pronti 50 milioni per Carreras | Primapagina - Il futuro di Theo Hernandez al Milan si fa incerto, con il Real Madrid in agguato. Secondo Calciomercato.

Si è bloccata la trattativa tra il Napoli e il Milan per Yunus Musah Come riportato su X da Alfredo Pedullà , il club partenopeo ritiene che la cifra di 20-22 milioni più bonus sia più che sufficiente per Musah, ma il Milan invece pare stia chiedendo di più Il Na Vai su Facebook

Buona sintonia con il giocatore e il suo entourage, trattativa lunga ma che ha margini di riuscita. Javi Guerra, obiettivo primario per il Milan Vai su X

