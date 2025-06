Calciomercato Lazio occhi su Fabbian | è il primo obiettivo di Sarri le cifre

La Lazio si prepara a rafforzarsi in vista della prossima stagione, puntando con decisione su Giovanni Fabbian del Bologna come primo obiettivo di mercato. Con Maurizio Sarri alla guida delle strategie, il club biancoceleste sta valutando attentamente le cifre e le mosse da fare per assicurarsi il talento italiano. Tutti i dettagli su questa strategia e sulle ultime novità di calciomercato sono pronti a svelare un’estate ricca di sorprese e colpi di scena.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Lazio, con l’obiettivo Giovanni Fabbian del Bologna. Tutti i dettagli in merito È una Lazio ancora in fase di studio quella che sta muovendo i primi passi verso il mercato estivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle scorse ore Maurizio Sarri ha avuto un incontro con il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, occhi su Fabbian: è il primo obiettivo di Sarri, le cifre

In questa notizia si parla di: lazio - calciomercato - fabbian - obiettivo

Lazio, fissato l’appuntamento per il rinnovo di Pedro | Calciomercato - La Lazio ha ufficialmente fissato l’appuntamento per il rinnovo del contratto di Pedro, dopo il successo contro il Lecce.

Fabbian prossimo obiettivo del calciomercato Lazio? Ecco le ultime sul centrocampista Vai su Facebook

Calciomercato: Fabbian, ora, sarebbe la mezzala preferita da Sarri. Le ultime sul giocatore del Bologna. #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Fabbian #Bologna #calciomercato #Sarri #SerieA #SerieAEnilive #calcio #tifosi Vai su X

LIVE Mercato: Roma, Shomurodov piace in Turchia. Ufficiale l'addio di Ghisolfi; Lazio, pressing su Fabbian: Sarri chiede rinforzi; Calciomercato Lazio, per Fabbian si inserisce la Fiorentina: le ultime.

Lazio, Rambaudi: “Fabbian meglio di Fazzini, ma scordiamoci un mercato in cui…” - Le dichiarazioni dell'ex calciatore biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Radiosei, il quale ha parlato del calciomercato dei capitolini ... Come scrive cittaceleste.it

Calciomercato Lazio: Fabbian la mezzala preferita da Sarri, ma attenzione alla concorrenza - Momenti di riflessione per tutte le squadre di Serie A e la Lazio, con il cambio di allenatore, non fa ovviamente eccezione: nel summit di Formello con Lotito e Fabiani, Sarri avrebbe avanzato parecch ... Riporta msn.com