Calciomercato | la Carrarese punta su Alessio Vacca della Juventus

Il calciomercato si infiamma con la possibile svolta per Alessio Vacca, giovane stella della Juventus e ora nel mirino della Carrarese. Con il suo talento esploso nel campionato Primavera, il classe 2005 di Trecate sta attirando l’interesse di tanti club. Ma quale sarà il progetto che potrebbe portarlo a indossare la maglia azzurra della Carrarese? La decisione potrebbe rivoluzionare il suo futuro e le sue ambizioni di crescita.

Un altro juventino in maglia azzurra? Ci sta seriamente pensando la Carrarese che sembra aver posato gli occhi su Alessio Vacca, il talentuoso attaccante classe 2005 che si è messo in mostra quest’anno nel campionato Primavera. Il bomber nativo di Trecate (Novara) si è reso autore di 16 reti e 7 assist nelle 33 presenze collezionate in campionato a cui vanno aggiunti i 3 gol siglati in Youth League. La Juventus sta valutando quale possa essere il futuro migliore per il suo prospetto. Il prossimo step a rigore di logica dovrebbe essere il passaggio nella Next Gen ma non è escluso che la società bianconera possa bruciare le tappe e voglia proporlo subito in Serie B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net