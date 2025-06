Calciomercato Juventus tre ragioni per puntare su Osimhen | VIDEO

Victor Osimhen è il nome caldo del calciomercato Juventus, e non a caso: il suo talento straordinario potrebbe rivoluzionare l’attacco bianconero. Con un investimento di 75 milioni di euro, la società punta a rinforzare senza compromessi il reparto offensivo, puntando su un attaccante che combina potenza, tecnica e una fame insaziabile di goal. Ecco tre motivi imprescindibili per credere nel grande salto: lo scenario si fa sempre più promettente.

Victor Osimhen è il primo obiettivo di calciomercato della Juventus per l'attacco. Perché investire 75 milioni di euro su di lui? Il video. Victor Osimhen era il principale obiettivo di calciomercato di Cristiano Giuntoli per rinforzare l'attacco della Juventus e ancora adesso è il primo nome della lista di Damien Comolli, il nuovo direttore generale bianconero. Ecco tre motivi per cui il club dovrebbe investire 75 milioni di euro sul nigeriano nel video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it