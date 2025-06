Calciomercato Juventus il Napoli accelera | accordo con l’obiettivo dei bianconeri De Laurentiis vuole chiudere il colpo in Serie A

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più infuocato, ma ora il Napoli sembra aver preso il comando. Con un accordo già in fase avanzata, il club partenopeo accelera per assicurarsi Dan Ndoye, uno degli obiettivi più ambiti nel panorama italiano. La buona sintonia tra le parti e i contatti frequenti di certo non fanno dormire sonni tranquilli ai bianconeri, che dovranno rispondere prontamente. Cosa succederà nei prossimi giorni?

Calciomercato Juventus, il Napoli accelera: c'è l'accordo con un altro big accostato ai bianconeri. Cosa sta succedendo. Come riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto di Relevo, sul suo account X, il Napoli starebbe accelerando in queste ore per Dan Ndoye. Contatti costanti e buona sintonia tra le parti, con il Bologna che è già alla ricerca di un sostituto. L'esterno svizzero, accostato anche dal calciomercato Juventus, ha già un accordo di massima con il Napoli sui termini contrattuali: manca solo l'intesa tra i due club.

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

La Juventus accelera sul mercato e mette nel mirino una mini rivoluzione per Tudor I nomi dei giocatori accostati alla Juve, uno per ogni reparto del campo e che hanno fatto gioire tanti fantallenatori in questa stagione Vai su Facebook

Ndoye Juventus, scatto del Napoli! Accordo già raggiunto; Conte: sono rimasto a Napoli per difendere lo scudetto, non ho mai avuto accordi con la Juventus; Calciomercato LIVE: Chiuso l'accordo tra Napoli e PSG per Kvara, Alberto Costa alla Juve.

Ndoye Juventus, scatto del Napoli di Conte! Accordo già raggiunto con il calciatore: cosa manca per la chiusura dell’affare. Novità - Novità sul futuro del giocatore seguito anche dal calciomercato Juve Secondo quanto riportato da Matteo Moretto di Relevo, il Napoli accel ... Come scrive juventusnews24.com

Calciomercato Serie A, le trattative più calde di oggi: Juve, Milan, Inter, Napoli e Fiorentina - 20:00 Oggi in Serie A mercato vivace: Inter su Zézé e Thiago Romano, Fiorentina vicina a Dzeko, Juve punta Osimhen e Ederson, Napoli accelera su Lucca, Milan su Xhaka e Guerra. Riporta msn.com