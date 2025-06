Calciomercato Juventus è caccia al nuovo mediano | dal sogno Tonali a Ederson fino all’ultimissima novità di queste ore Gli aggiornamenti

Il calciomercato della Juventus infiamma i cuori dei tifosi: tra sogni di grandezza come Tonali e Ederson, e le ultime novità appena svelate, la campagna acquisti estiva promette emozioni mozzafiato. La Vecchia Signora punta a rinforzare il centrocampo con un profilo di spessore, cercando la combinazione perfetta tra talento e determinazione. Resta sintonizzato per scoprire quale sarà la mossa vincente in questa intricata partita di strategia e sogni.

Calciomercato Juventus, è caccia al nuovo mediano: dal sogno Tonali a Ederson, fino all’ultimissima novità di queste ore. Tutti gli aggiornamenti. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Juventus, che ha tra gli obiettivi principali di questa sessione estiva anche l’inserimento in rosa di almeno un nuovo centrocampista di spessore. Il sogno Tonali del Newcastle sembra ogni giorno più in salita, mentre per Frattesi ad oggi non sembrano esserci margini di trattativa con l’Inter. Ederson viene valutato dall’Atalanta 60 milioni di euro, sullo sfondo si sta facendo largo un nuovo nome: Mateus Fernandes, 20enne del Southampton. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, è caccia al nuovo mediano: dal sogno Tonali a Ederson, fino all’ultimissima novità di queste ore. Gli aggiornamenti

