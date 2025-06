Calciomercato Juve Tudor conferma la sua visione in vista dell’estate | Basteranno tre acquisti! Con loro e con i ritorni di Bremer e Cabal la squadra sarà competitiva

Il calciomercato della Juventus si anima con le parole di Tudor, che conferma la sua visione strategica per l’estate. Con soli tre acquisti mirati e i ritorni di Bremer e Cabal, la rosa si rafforza e diventa competitiva. La sfida è già alle porte: basta davvero poco per puntare in alto. Tudor crede nel potenziale del gruppo: lo scenario è promettente e tutto dipende dalle scelte di mercato.

Calciomercato Juve, Tudor conferma la sua visione in vista dell’estate: le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Al Ain. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio della Juventus al Mondiale per Club contro l’ Al Ain. Di seguito le sue parole sul modulo che verrà utilizzato nel corso di questa stagione. BASTERANNO TRE COLPI SUL MERCATO – « Certo, quello che ho detto lo penso ancora. Con tre acquisti la squadra è competitiva, in più ci sarà il ritorno di un giocatore importante come Bremer, che qui negli Stati Uniti si sta allenando insieme a noi, e di Cabal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Tudor conferma la sua visione in vista dell’estate: «Basteranno tre acquisti! Con loro e con i ritorni di Bremer e Cabal la squadra sarà competitiva»

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

? #Comolli si è presentato ufficialmente Queste le parole del nuovo dg della #Juventus: dalla conferma di Tudor alla ricerca di un nuovo ds e non solo, fino al punto sul futuro di Kolo Muani e Vlahovic

Cambiaso rivela cosa pensa la Juve della conferma di Tudor: "Abbiamo già annusato qualcosa" - Ma Cambiaso parla anche dell'addio di Motta: "Non avrei mai detto che sarebbe finita così" La Juve comincerà