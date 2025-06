Calciomercato Juve senza la cessione di Vlahovic non arriva il bomber in attacco? La rivelazione preoccupa i tifosi | cosa filtra su Gyokeres Osimhen e quest’altro nome

Il calciomercato della Juventus si infiamma con il futuro di Vlahovic in bilico: senza la sua cessione, il club potrebbe dover rinunciare a un vero bomber per l’attacco. La rivelazione agita i tifosi, mentre su Gyokeres, Osimhen e altri nomi si fanno sempre più insistenti voci di mercato. Riuscirà la Juve a trovare la soluzione giusta? Restate sintonizzati, perché il destino della rosa potrebbe cambiare già nelle prossime settimane.

Calciomercato Juve, senza la cessione di Vlahovic non arriva il bomber in attacco? La novità. Il futuro dell’attacco della Juve passa da Dusan Vlahovic. Come riportato da Sportmediaset, il serbo non rientra più nel progetto tecnico, nonostante le parole pubbliche di stima di Tudor. La dirigenza ha comunicato all’ex Fiorentina di essere sul mercato: la richiesta è di circa 20 milioni, ma il pesante contratto frena i potenziali acquirenti. Il calciomercato Juve ruota quindi attorno alla sua uscita per liberare risorse verso un vero colpo in attacco. Il sogno rimane Gyokeres, ma l’ Arsenal è in pressing con un’offerta da oltre 60 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com