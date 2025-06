Calciomercato Juve Cambiaso rimane in bianconero? Quella big potrebbe mollare addirittura la presa

Il calciomercato Juventus si infiamma, con Andrea Cambiaso al centro delle attenzioni. Nonostante le voci di un possibile addio, i bianconeri desiderano confermarlo nel loro progetto, ma il Milan potrebbe tentare l'assalto decisivo. La domanda che aleggia è: resterà o cambierà maglia? L'esito della trattativa potrebbe segnare un importante snodo per il futuro della fascia difensiva della Juventus.

Calciomercato Juve, Cambiaso resta al centro del progetto. Quella squadra potrebbe allontanarsi dal terzino Il calciomercato Juve entra nel vivo e uno dei nomi più discussi in queste ore è quello di Andrea Cambiaso. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il terzino bianconero sarebbe finito nel mirino del Milan. I rossoneri, alla ricerca di un possibile

