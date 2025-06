Calciomercato Inter Marotta scatenato | doppia offerta per l’attacco li vuole regalare a Chivu 

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con Beppe Marotta scatenato e pronto a sorprendere i tifosi. Con una strategia audace e doppie offerte mirate all’attacco, il club nerazzurro mira a rinforzare la rosa e regalare a Chivu un patrimonio di talento. La corsa ai giovani promettenti come Bonny e Højlund potrebbe cambiare gli equilibri della squadra. È solo l’inizio di una fase cruciale, e tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Il calciomercato Inter entra nel vivo, Beppe Marotta è scatenato con una doppia offerta in attacco, chi vuole regalare a Chivu. La strategia del calciomercato Inter per rinforzare il reparto offensivo prende sempre più forma. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe stabilito una doppia mossa: prima chiudere per Ange-Yoan Bonny, poi andare all’assalto di Rasmus Højlund. Dopo gli addii di Correa e Arnautovic, e con Taremi ormai ai margini del progetto (attualmente fermo in Iran), l’Inter ha accelerato i contatti con il Parma per il giovane attaccante francese classe 2003, che ha già dato il proprio assenso al trasferimento. 🔗 Leggi su Internews24.com