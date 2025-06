Calciomercato Inter LIVE | La dirigenza nerazzurra piomba su Ederson e accende la sfida con la Juve destini incrociati tra Calhanoglu e Osimhen

Il calciomercato dell'Inter è in fermento: la dirigenza nerazzurra punta con decisione su Ederson, alimentando la sfida con la Juventus e creando destini incrociati tra Calhanoglu e Osimhen. Seguici in tempo reale per scoprire tutte le trattative, indiscrezioni e aggiornamenti esclusivi di un mercato che non si ferma mai, sempre orientato a costruire il futuro Champions dei nerazzurri.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: La dirigenza nerazzurra piomba su Ederson e accende la sfida con la Juve, destini incrociati tra Calhanoglu e Osimhen

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - dirigenza - nerazzurra

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

?Entro domani l’incontro tra #Inter e #Inzaghi per il futuro della panchina nerazzurra La dirigenza interista vuole proseguire col tecnico, con un mercato importante ma non di rivoluzione; Inzaghi ha sul piatto un’offerta altissima dall’Arabia Saudita con cui tratta Vai su Facebook

Non solo l’Arabia Saudita. Anche dalla Turchia sono rimbalzati diversi rumors su un interesse del Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Pressing confermato, anche se al momento non sono arrivate offerte sul tavolo all’Inter L'Inter, a differenza di un anno fa, Vai su X

Inter, ufficiale addio Inzaghi: andrà all'Al-Hilal; Inter, il sostituto di Calhanoglu: scambio con la Lazio; Marotta e Cherubini, asse ex Juve: Parma nuovo serbatoio calciomercato Inter, Chivu è solo l'inizio.

Calciomercato Inter, i nerazzurri piombano su un obiettivo della Juventus: si accende la sfida per il giocatore - Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra mette nel mirino un osservato speciale della Juventus: duello di mercato in vista Con l’apertura della sessione estiva di calciomercato, l’Inter è pronta a ... Segnala informazione.it

Calciomercato Inter, il Milan beffa Marotta: il top player va in rossonero - Beffa in vista per l'Inter che rischia di farsi soffiare l'obiettivo di mercato dai rivali del Milan. Come scrive spaziointer.it