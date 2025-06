Calciomercato Inter la stretta di Marotta su Leoni | l’ultima idea per tagliare fuori Milan e Juve dalla corsa!

L'attenzione del calciomercato Inter si concentra su Giovanni Leoni del Parma, un talento emergente che potrebbe rivoluzionare la difesa nerazzurra. Con una strategia astuta, Marotta mira a mettere le mani sul giovane promettente, cercando di tagliare fuori Milan e Juve dalla corsa. È una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri e aprire nuovi scenari per il futuro della Serie A. La sfida è appena iniziata.

Ecco di che si tratta. Non è più un mistero che gli uomini del calciomercato Inter abbiano messo gli occhi su Giovanni Leoni del Parma per rinforzare e ringiovanire la difesa. Il talento dei ducali piace tanto anche a Juve e Milan ma, come spiega il Corriere dello Sport, il canale preferenziale che i nerazzurri hanno costruito col club gialloblù potrebbe permettere a Marotta di bruciare le tappe e anticipare le rivali. L’ultima idea è quella di accontentare il Parma, lasciando il calciatore per un altro anno con loro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, la stretta di Marotta su Leoni: l’ultima idea per tagliare fuori Milan e Juve dalla corsa!

In questa notizia si parla di: inter - leoni - calciomercato - stretta

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

? Paolo Esposito, tutto sul calciomercato del #Napoli. Sono giornate bollenti. "Krstovic piace a Conte, Leoni-Beukema per la difesa" Vai su Facebook

Inter in pole per Leoni del Parma: 25 milioni la base d'asta; Calciomercato, le news di oggi: Atletico-Milan, niente accordo per Theo. Napoli su Juanlu Sanchez; Carta Allegri contro carta Chivu: chi può essere decisivo per l'arrivo di Leoni.

CorSport – Inter, Leoni a tutti i costi: ipotesi scambio. E il club tiene calda un’altra pista - Giovanni Leoni è il prescelto dall’Inter per rinforzare la difesa: c'è anche l'ipotesi di uno scambio col Parma secondo il CorSport ... fcinter1908.it scrive

Leoni Inter, si accende il derby di mercato con il Milan: il Parma spara alto, le cifre - Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo Il talento di Giovanni Leoni ha catturato l’attenzione dei top club italia ... Come scrive informazione.it