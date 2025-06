Calciomercato Inter Bonny a un passo dai nerazzurri | le cifre e i dettagli dell’accordo

L'attenzione del calciomercato si infiamma: l'Inter sta per ufficializzare un colpo importante in attacco. Bonny, giovane talento francese del Parma, è ormai a un passo dai nerazzurri, con un accordo già definito tra club e giocatore. Questa operazione potrebbe rivelarsi decisiva per rinforzare la rosa di Inzaghi, offrendo nuove soluzioni offensive e un futuro promettente. La grande svolta è alle porte: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Calciomercato Inter, Bonny si avvicina sempre di più: accordo già trovato con la punta francese . L’ Inter è attualmente in trattative avanzate per acquisire Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante francese del Parma, considerato l’ideale vice per il titolare Marcus Thuram. Secondo le ultime notizie raccolte da Nicolò Schira, il club nerazzurro ha già trovato un accordo con il calciatore per un contratto che si estenderebbe fino al 2030, con uno stipendio di 2 milioni di euro a stagione. Ange-Yoan Bonny si è messo in mostra nella recente stagione con la maglia dei ducali con prestazioni di alto livello al Parma, dove ha dimostrato di possedere un notevole potenziale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Bonny a un passo dai nerazzurri: le cifre e i dettagli dell’accordo

In questa notizia si parla di: inter - bonny - accordo - calciomercato

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

#Inter, accordo sempre più vicino per #Bonny per circa 25 milioni @DiMarzio #Calciomercato Vai su X

Tutto su #Hojlund e #Bonny, quindi. L’#inter ha deciso che saranno loro due gli obiettivi primari del calciomercato per ciò che riguarda il reparto offensivo. Entrambi i giocatori hanno detto si. Ora va trovato l’accordo con #ManchesterUnited e #Parma. Vai su Facebook

Calciomercato, le news di oggi: Inter-Bonny verso la chiusura, Napoli al lavoro per Sancho. Fiorentina, ecco Dzeko; Le ultime dal mercato: Inter-Bonny, manca l’accordo con il Parma. Per Cuesta pronto un triennale; Calciomercato: Inter vicina a Bonny, il Napoli vuole Sancho.

Calciomercato, le news di oggi: Inter-Bonny verso la chiusura, Napoli al lavoro per Sancho. Fiorentina, ecco Dzeko - Ultime notizie di mercato: i nerazzurri vicino alla chiusura dell'affare per l'attaccante del Parma, i campioni d'Italia sono attivi su più fronti ... corriere.it scrive

Sky – Bonny, Inter avanti: la cifra c’è, si lavora sulla formula. Leoni decide… - Punto su alcune delle possibili operazioni di mercato dell'Inter: i dirigenti interisti lavorano sui due giocatori del Parma ... Lo riporta fcinter1908.it