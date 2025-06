Calciomercato Inter asse caldo col Parma | i nerazzurri pensano a Bernabé per il dopo Calhanoglu! La situazione

Il calciomercato dell’Inter si scalda, con un asse caldo che collega i nerazzurri al Parma: l’obiettivo è rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Con la recente nomina di Cristian Chivu alla guida tecnica, i dirigenti nerazzurri stanno monitorando attentamente diversi talenti gialloblù, tra cui Bernabé, in pole position come possibile sostituto di Calhanoglu. La trattativa promette sviluppi emozionanti: ecco tutti i dettagli.

e le richieste dei gialloblù. L'approdo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra ha acceso i riflettori dei dirigenti del calciomercato Inter su diversi talenti del Parma, protagonista di una stagione convincente. Dopo l'affare ormai vicino alla chiusura per Ange-Yoan Bonny, i nerazzurri seguono con attenzione anche Giovanni Leoni e Mandela Keita. Ma nelle strategie di Viale della Liberazione spunta un nome a sorpresa: Adrian Bernabé. Il centrocampista spagnolo, cresciuto nel vivaio del Barcellona, è finito nel mirino dell'Inter come possibile erede di Hakan Calhanoglu, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma.

