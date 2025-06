Calciomercato Inter affare in chiusura | arriva per 25 milioni

L'Inter si prepara a sorprendere il mercato con un affare che potrebbe chiudersi a soli 25 milioni di euro, puntellando la rosa con un nuovo acquisto di peso. Dopo la delusione Mondiale per Club e la finale di Champions persa contro il PSG, la squadra nerazzurra si ora concentra su rinforzi strategici per tornare ai vertici. L’attenzione è tutta rivolta alle prossime mosse di mercato, perché il futuro dell’Inter dipende da questa svolta decisiva.

L’Inter è reduce dalla prima uscita nel Mondiale per Club, ma occhio anche a quello che sta succedendo sul mercato: un affare è in chiusura. L’ Inter sta lavorando su cosa non ha funzionato alla prima uscita al Mondiale per Club: contro il Monterrey si è chiuso con un pareggio ma, soprattutto dopo la finale di Champions League persa contro il PSG, dal club nerazzurro si pretende di più. Chivu è perciò già tornato al lavoro con i suoi, mentre la società sta lavorando dietro le quinte sul mercato. Ecco cosa trapela. (LaPresse) – Tvplay. 🔗 Leggi su Tvplay.it