Calciomercato il bomber torna in Serie A | atteso domani per visite e firme

Il calciomercato si infiamma: Edin Dzeko, il bomber icona, torna in Serie A! Dopo le sue esperienze con Roma e Inter, a 39 anni, si prepara a scrivere un nuovo capitolo con la Fiorentina. Domani, giovedì 19 giugno, l’attaccante bosniaco sarà in Italia per le visite mediche e la firma che lo legheranno ai viola per una stagione ricca di emozioni e sfide avvincenti. La Serie A si riaccende grazie al suo ritorno!

Edin Dzeko torna in Serie A: dopo le esperienze con le maglie di Roma e Inter, il centravanti bosnicaco, a 39 anni, è pronto a trasferirsi alla Fiorentina. Domani, giovedì 19 giugno, è atteso in Italia Edin Dzeko, il primo nuovo acquisto della Fiorentina. L’attaccante bosniaco, 39 anni e un passato in Italia con le maglie di Roma e Inter, è atteso per le visite mediche e le firme sul contratto che lo legherĂ al club viola per una stagione con opzione automatica per quella successiva legata al numero delle presenze e dei gol e un ingaggio di 1,8 milioni di euro piĂą bonus. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

