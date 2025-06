Calciomercato Fiorentina dove andrà Dodò? Tre rivali potrebbero aprire una vera e propria asta in estate

Il calciomercato della Fiorentina si fa infuocato: tra smentite e voci di mercato, il futuro di Dodò resta in bilico. Con Juve, Milan e Napoli pronte a sfidarsi all’asta estiva, i tifosi si chiedono quale strada prenderà il talento brasiliano e come si ridisegnerà la rosa viola. La sessione di mercato promette scintille: sarà un’estate di grandi colpi o di conferme? Rimani con noi per scoprirlo.

Fiorentina-Dodò, rinnovo in salita: il Milan osserva Secondo Nicolò Schira, la Fiorentina sta lavorando per prolungare il contratto di Dodò fino al 2030 a 2,2 milioni l'anno. Al momento, però, non c'è ancora un accordo tra le parti Alla finestra ci sono anc