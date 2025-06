Calciomercato estero Kaio Jorge si rilancia in Brasile L’ex Juve e Frosinone cercato da Bayern Monaco e Bayer Leverkusen

Dopo una parentesi in Italia tra Juve e Frosinone, Kaio Jorge si prepara a brillare nuovamente nel calcio brasiliano. Il talento classe 2002, già seguito da giganti come Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, si rilancia nel suo paese natale, attirando l’attenzione degli esperti di calciomercato internazionale. La sua rinascita potrebbe cambiare le carte in tavola: scopriamo insieme cosa riserva il futuro per questo promettente attaccante.

Kaio Jorge era sbarcato in Italia nel 2021 con l'etichetta del talento predestinato. La Juventus aveva deciso di investire circa 7 milioni di euro per strapparlo al Santos, battendo una folta concorrenza europea. Classe 2002, l'attaccante .

