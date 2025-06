Calciomercato dilettanti | Seravezza perde Greco Viareggio punta Pegollo

Mentre la metà di giugno si avvicina, il calciomercato dilettanti si infiamma con affanni e opportunità: Seravezza si prepara a perdere Greco, corteggiato dall’Ostia Mare di De Rossi. Tra ufficialità ancora da definire e trattative in corso, il mercato estivo si apre con emozioni e sorprese, promettendo un luglio ricco di colpi di scena e rivoluzioni nelle formazioni. Restate sintonizzati per tutte le ultime novità!

Scavallata la metà di giugno s’impenna all’impazzata il calciomercato nei dilettanti. anche se per molte ufficialità bisognerà aspettare luglio. Intanto in Serie D c’è un Seravezza che quasi sicuramente perderà Greco: il forte centrocampista mancino dovrebbe aver detto "sì" all’Ostia Mare Lido del presidente Daniele De Rossi. I verdazzurri, che hanno già in pugno le riconferme di Lagomarsini-Bedini-Benedetti e che puntano a tenere Menghi, qualora dovessero perdere pure Bellini andrebbero dritti a caccia di un trequartista con qualche gol in canna. Il neo-promosso Camaiore per la Serie D come primo bel colpo offensivo si regalerà Matteo Bongiorni, classe ’99 figlio d’arte ex Tau Altopascio, Borgo San Donnino, GhiviBorgo e Seravezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net