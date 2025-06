Calciomercato dilettanti | Franceschelli all' Audax Piobbico De Angelis all' Atletico Mondolfo

Il calciomercato dilettantistico si anima con novità importanti: Marco Franceschelli è il nuovo tecnico dell'Audax Piobbico, portando esperienza e entusiasmo, mentre Luca De Angelis si unisce all'Atletico Mondolfo, rinforzando il centrocampo. Confermato anche Simone Pazzaglia alla guida della Fermignanese, segno di continuità e ambizioni crescenti. L'US San Costanzo si prepara a una stagione da protagonista, creando aspettative alte e grande entusiasmo tra tifosi e giocatori.

Il nuovo tecnico dell’ Audax Piobbico è Marco Franceschelli (classe 1966, nella foto con i dirigenti Pazzaglia, Compari e Blasi) ex, tra le altre, di Pergolese e Marotta. L’ Atletico Mondolfo 1952 ha ingaggiato il centrocampista classe ’92 Luca De Angelis, nelle ultime tre stagioni in Promozione al Sant’Orso. Confermatissimo alla guida della Fermignanese Simone Pazzaglia. L’ U.S. San Costanzo fa sapere che la macchina organizzativa per la prossima stagione si è subito messa in moto: "Come prima mossa – si legge in una nota del club – abbiamo dovuto ricoprire una figura mancante ed è per questo che diamo il bentornato ad una nostra vecchia conoscenza, si tratta di Francesco Piccinetti che torna nel nostro team a ricoprire l’incarico di ds. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net