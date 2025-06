Calciomercatocom – Milan l’Al-Hilal non molla Theo Hernandez | cosa filtra | Primapagina

Nel cuore di Milan, una giornata intensa ha visto incontri chiave a Casa Milan, mentre le voci di mercato si intensificano: il Barcellona insiste su Theo Hernandez e l’Al-Hilal non molla la presa. Cosa filtra dalla prima pagina? Le trattative sono in fermento, tra ufficialità e rumor, promettendo un calciomercato ricco di sorprese. Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di questa sessione appassionante.

2025-06-18 21:01:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Giornata ricca di appuntamenti a Casa Milan. Il direttore sportivo Igli Tare ha incontrato una serie di agenti ed intermediari per fare il punto della situazione su diverse trattative in fase di sviluppo e tra questi c’era anche Federico Pastorello, che ha curato il trasferimento di Simone Inzaghi all’Al-Hilal e che, sempre per conto del club saudita, sta proseguendo la corte per Theo Hernandez. L’esterno francese, in scadenza di contratto nell’estate 2026, continua infatti ad essere un giocatore considerato in uscita dalla società rossonera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com