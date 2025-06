Calciomercato Bologna occhi su Pinamonti | è una richiesta di Italiano per l’attacco la situazione

Il calciomercato del Bologna si infiamma con una nuova suggestione: Andrea Pinamonti, punta di talento del Sassuolo, è nel mirino dei rossoblù. La proposta è arrivata e la dirigenza sta valutando attentamente l’operazione, distinguendosi da altre trattative recenti. Con l’obiettivo di rinforzare l’attacco e mantenere alta la competitività, il club felsineo potrebbe presto compiere un passo decisivo…

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Bologna, con l'obiettivo Andrea Pinamonti per l'attacco dal Sassuolo. I dettagli Andrea Pinamonti è stato proposto al Bologna e il club rossoblù ci sta riflettendo con attenzione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come, a differenza del caso Edin Dzeko, l'intera dirigenza bolognese sembri concorde .

Il Bologna riapre la pista per Andrea Pinamonti, scatenando nuovamente l'interesse verso la punta che tanto aveva attirato l'attenzione già in passato.

