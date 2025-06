Calciomercato Bologna Fabbian nel mirino di una rivale! La situazione tra i rossoblu e il centrocampista

Il calciomercato del Bologna si infiamma, con Fabbian finito nel mirino della Lazio e l’Inter che rinuncia alla recompra. I rossoblu devono ora decidere il loro vero piano strategico per consolidare la squadra e puntare al miglior risultato possibile. Tra i giovani talenti esplosi e le mosse in atto, il futuro del club si gioca su scelte cruciali che potrebbero cambiare le sorti di questa stagione. Quale sarà la prossima mossa dei felsinei?

Calciomercato Bologna, Fabbian nel mirino della Lazio, l'Inter rinuncia alla recompra. Quale sarà ad oggi il vero piano dei rossoblu? Il calciomercato Bologna continua a essere uno dei più osservati in questa sessione estiva, grazie ai tanti giovani talenti esplosi nella passata stagione sotto la guida di Italiano. Tra i profili che hanno attirato l'attenzione

