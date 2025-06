Calcio violento rissa tra genitori | in campo bambini di 8 anni

Un pomeriggio di puro gioco si trasforma in un incubo: una rissa tra genitori in campo durante una partita di bambini di 8 anni a Castelfranco, Pisa. Un episodio che scuote l’entusiasmo di piccoli calciatori e spettatori, lasciando dietro di sé emozioni contrastanti e domande sulla gestione della passione sportiva. La scena ci ricorda quanto sia importante promuovere valori di rispetto e fair play, anche nei momenti più intensi.

Castelfranco (Pisa), 18 giugno 2025 – In campo i bambini di 8 anni – otto anni, nati nel 2017 – giocano, rincorrono il pallone, calciano, difendono e attaccano, fanno gol e parano. Ma soprattutto si divertono. Fino a quando. Fino a quanto fuori dalla recinzione qualche babbo, nonno e mamma non inizia a litigare, minacciarsi, affrontarsi. Pare per una rimessa laterale. La partita finisce. Qualche bimbo comincia a piangere. Altri escono arrabbiati dal piccolo campo scuola calcio della Stella Rossa perché non possono più continuare a giocare. Dirigenti e altri presenti si mettono in mezzo per evitare che la situazione degeneri.