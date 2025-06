Calcio Storico 2025 | al via la vendita dei biglietti per la finale Prezzi e come acquistarli

Se sei un appassionato di tradizione e adrenalina, non perdere l'occasione di assistere alla grande finale del Calcio Storico Fiorentino 2025! A partire dalle ore 15 di domani, 19 giugno, i biglietti saliranno in vendita, offrendo un’opportunità unica di vivere questa storica sfida tra i Rossi di Santa Maria Novella e i Verdi di San Giovanni, in programma il 24 giugno alle 18. Scopri subito prezzi e modalità di acquisto per non lasciarti sfuggire questa emozionante esperienza.

