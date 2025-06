Calcio Promozione | Guido Landini nuovo attaccante del Bibbiano San Polo

Il calcio di Promozione si arricchisce di nuovi talenti e storie interessanti, e il Bibbiano San Polo non fa eccezione. L’arrivo di Guido Landini, attaccante promettente nato nel 2000, rappresenta una mossa strategica per rafforzare il reparto offensivo della squadra. Con un curriculum che include 7 reti in 13 presenze con la Pontenurese e altre 3 con il Salsomaggiore, Landini potrebbe essere la chiave per nuove sfide e successi. La stagione promette emozioni intense e grandi protagonisti.

Attivo in questi giorni il BibbianoSan Polo, che per la prossima stagione in Promozione avrà un nuovo attaccante: si tratta di Guido Landini (foto), classe 2000. Con i piacentini della Pontenurese l’anno scorso per lui 7 reti in 13 presenze (che hanno contribuito nel portare la squadra in Eccellenza); nella prima parte di stagione, invece, 3 reti in Eccellenza col Salsomaggiore. Il BaisoSecchia saluta un giovane portiere: è Cristian Caccialupi, classe 2004 ex Piccardo Traversetolo. Batte un colpo il Campagnola: ecco l’esterno offensivo Pasquale Angelillis, classe 2003. Ha mosso i primi passi nel Fiorano, e proprio lì aveva già lavorato con Mattia Manfredini, tecnico dei rosanero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calcio Promozione: Guido Landini nuovo attaccante del Bibbiano/San Polo

In questa notizia si parla di: promozione - guido - landini - attaccante

Calcio Promozione: Guido Landini nuovo attaccante del Bibbiano/San Polo; Mercato: l’ex Salso Landini sceglie i piacentini della Pontenurese; Promozione. Il Bibbiano San Polo, ha firmato Landini ex Pontenurese..

Calcio Promozione: Guido Landini nuovo attaccante del Bibbiano/San Polo - Attivo in questi giorni il Bibbiano/San Polo, che per la prossima stagione in Promozione avrà un nuovo attaccante: si tratta di Guido Landini (foto), classe 2000. Come scrive msn.com

Ostra Calcio 1968 trionfa: promozione in Promozione grazie a Landi - Landi trova al minuto 117’ il tocco vincente che regala all’Ostra la terza promozione di fila e il ritorno in Promozione dopo 19 anni. Si legge su ilrestodelcarlino.it