Calcio motori e agricoltura | i sogni spezzati di Davide dopo lo schianto

Il mondo dello sport, dei motori e dell’agricoltura si ferma a riflettere davanti alla tragica perdita di Davide Mattioli, un giovane talento di soli 17 anni. La vita, come un foglio bianco ancora da scrivere, si interrompe bruscamente tra sogni e speranze. La sua storia ci invita a ricordare quanto sia fragile il confine tra giovinezza e destino, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva e ammirava.

La vita come un foglio bianco ancora da scrivere. L'inizio di un libro, che a 17 anni si apre al mondo e inizia il cammino della vita tra i grandi. Davide Mattioli non potrà mai raccontare nemmeno il capitolo della sua vita da adolescente. Un incidente in scooter se lo è portato via, due.

