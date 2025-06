Calcio Liverpool-Bournemouth all’esordio della Premier

La nuova stagione della Premier League sta per aprire le sue porte, con il Liverpool campione in carica pronto a sfidare il Bournemouth nell’esordio di venerdì 15 agosto. Un calendario ricco di sfide imperdibili, tra big match come United-Arsenal e finali di coppa attese con trepidazione. La corsa ai trofei è ufficialmente iniziata: la stagione 2025/26 promette emozioni da non perdere.

Roma, 18 giu. (askanews) – Saranno i campioni in carica del Liverpool ad aprire la nuova Premier contro il Bournemouth venerdì 15 agosto il cui calendario è stato reso noto stamane. Subito big match United-Arsenal alla prima giornata. La stagione 202526 della Premier League inizierà venerdì 15 agosto e si concluderà domenica 24 maggio 2026. La finale di Coppa di Lega si disputerà domenica 22 marzo e la finale di FA Cup sabato 16 maggio. La finale di Champions League è in programma sabato 30 maggio 2026. Europa League il 20 maggio, Conference League il 27 maggio. Il Mondiale inizierà giovedì 11 giugno e si concluderà con la finale domenica 19 luglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

