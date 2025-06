Calcio in crisi a Messina l’ipotesi Città di Sant’Agata non scalda i cuori giallorossi

Il calcio a Messina vive un momento di grande incertezza, con l’ombra di un futuro incerto che preoccupa tifosi e appassionati. La possibilità che il Città di Sant’Agata possa trasferirsi nella città dello Stretto alimenta speranze e timori, mentre l’Acr Messina si trova a dover affrontare una difficile crisi finanziaria. La sfida è aperta: quale strada prenderà il calcio messinese? Restate con noi per scoprire gli sviluppi.

Tiene banco in città il futuro calcistico. L'Acr Messina difficilmente potrà iscriversi al campionato di serie D a causa della mole debitoria, per cui circolano sempre più insistentemente le voci di progetti alternativi. La più quotata è legata al trasferimento del Città di Sant'Agata nel.

