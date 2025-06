Calcio in crisi a Messina l’ipotesi Città di Sant’Agata non scalda i cuori giallorossi

Il calcio a Messina è nel caos: tra debiti e incertezze, i tifosi giallorossi attendono con ansia una svolta. L’ipotesi di un trasferimento del Città di Sant’Agata nel capoluogo siciliano sta facendo discutere, ma non scalda i cuori di chi sogna un futuro solido e vincente per il calcio locale. La città merita una soluzione che riaccenda la passione e riporti il calcio al centro dell’attenzione.

Tiene banco in città il futuro calcistico. L'Acr Messina difficilmente potrà iscriversi al campionato di serie D a causa della mole debitoria, per cui circolano sempre più insistentemente le voci di progetti alternativi. La più quotata è legata al trasferimento del Città di Sant'Agata nel.

