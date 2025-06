Calcio femminile impresa Italia Under 19! Dopo 14 anni arriva la qualificazione storica al Mondiale Under 20!

Una storica impresa per il calcio femminile italiano: dopo 14 anni, l’Italia Under 19 torna a conquistare il biglietto per il Mondiale Under 20! Un traguardo che riempie di orgoglio e segna un nuovo capitolo nella crescita del movimento azzurro femminile. Le giovani talenti hanno dimostrato determinazione e passione, scrivendo una pagina importante della nostra storia sportiva. Ora, l’attesa si trasforma in entusiasmo: le Azzurrine sono pronte a lasciare il segno nel mondo.

Dopo 14 anni di assenza, l'Italia Under 19 Femminile tornerà a giocare un Mondiale Under 20. L'ultima partecipazione risaliva al 2012, ma oggi l'attesa è finalmente finita: le Azzurrine si sono qualificate alla fase finale della Coppa del .

