Calcio a 5 torneo nazionale delle polizie locali | i vigili urbani di Palermo si arrendono solo in finale

Nel cuore della Basilicata, i vigili urbani di Palermo hanno dimostrato grande cuore e talento nel Torneo Nazionale delle Polizie Locali, sfiorando la vittoria finale solo in finale. La squadra di calcio a 5 dell’associazione culturale della polizia municipale di Palermo ha conquistato il secondo posto al prestigioso 27° Campionato Aspli, portando a casa orgoglio e passione per la maglia. Una performance che testimonia come lo spirito di squadra vince sempre.

La squadra di calcio a 5 dell'associazione culturale della polizia municipale di Palermo ha conquistato il secondo posto al 27° Campionato Aspli, riservato alle polizie locali d'Italia, che si è disputato in Basilicata e precisamente a Marina di Pisticci, in provincia di Matera dall'8 al 15.

