Calcinari presenta la sua squadra | Qualità freschezza ed esperienza

Calcinari presenta la sua squadra: un mix di qualità, freschezza ed esperienza, pronta a rispondere alle sfide della comunità. "Il primo grazie va a tutte le liste e alle persone che, a vario titolo, hanno lavorato e stanno lavorando per la coalizione", dichiara il sindaco. Con entusiasmo e determinazione, la nuova giunta si è messa subito al lavoro, perché i problemi da affrontare sono tanti e non possono più aspettare.

"Il primo grazie va a tutte le liste e alle persone che, a vario titolo, hanno lavorato e stanno lavorando per la coalizione e un enorme grazie, da parte di tutti noi, va ai cittadini che ci hanno dato fiducia" il sindaco Gionata Calcinari parte da qui prima di presentare la sua squadra, creata in men che non si dica "senza aver ricevuto pressioni di sorta da alcuno". Una giunta che è già al lavoro "perché di problemi da affrontare ce ne sono tanti, ma proprio tanti. Un tir di problemi che richiederanno da parte di tutti noi un lavoro h24" la chiosa, con un momento di commozione misto a orgoglio e senso di responsabilità per quella poltrona sulla quale ora siede.