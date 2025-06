Calabria in Fabula | tappa anche a Melicuccà

Calabria in Fabula torna con la sua terza edizione, portando il teatro itinerante tra le meraviglie di Melicuccà. Un progetto unico che unisce arti sceniche, musica e fotografia per raccontare l’anima vibrante di questa regione. Un’occasione imperdibile per vivere emozioni autentiche e scoprire storie che illuminano il cuore della Calabria. Preparatevi a un viaggio indimenticabile attraverso arte, cultura e tradizione.

Torna per la sua terza edizione Calabria in Fabula, il progetto di teatro itinerante ideato e promosso da Teatro in Note con la direzione artistica di Vera Segreti, che anche quest'anno attraverserà la Calabria intrecciando arti sceniche, musica e fotografia in un racconto corale dei suoi.

