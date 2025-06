Cahill | Dopo la finale di Parigi siamo stati in silenzio Sinner ha tutto per ripartire

Dopo la drammatica finale di Parigi, il silenzio avvolge il mondo del tennis, ma è solo un momento di riflessione prima di una ripresa. Cahill e Sinner, entrambi pronti a scrivere nuovi capitoli, sanno che ogni sconfitta porta con sé la forza di tornare più determinati. La stagione sulla terra si chiude, ma l’evoluzione di Jannik è appena cominciata: il futuro è tutto da conquistare.

Roma, 18 giugno 2025 – Con il Roland Garros è terminata la stagione sulla terra, che non poteva chiudersi in un modo peggiore per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, infatti, ha perso la finale dell'Open di Francia contro Carlos Alcaraz, dopo essere stato a un passo dalla vittoria del trofeo, con tre match point sprecati che hanno permesso allo spagnolo di ribaltare la partita e di alzare al cielo il suo quinto titolo slam. La partita, durata oltre cinque ore, è stata difficilissima da digerire per Jannik Sinner, come spiegato anche dal suo coach Darren Cahill nell'ultima puntata di “Served”, il podcast di Andy Roddick. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cahill: “Dopo la finale di Parigi siamo stati in silenzio, Sinner ha tutto per ripartire"

In questa notizia si parla di: sinner - finale - cahill - parigi

Finale Coppa Italia a Roma: Sinner, Cremonini e figure storiche in tribuna - Nel suggestivo scenario dello stadio Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, con Jannik Sinner e Cesare Cremonini in primo piano.

Cahill: “Ho ancora più rispetto di Sinner dopo finale Parigi. Ultimo anno? Mai dire mai” Vai su X

? Il cammino di Sinner verso la finale del Roland Garros: Jannik esordirà a Parigi con il padrone di casa Rinderknech: sul suo percorso potrebbe incrociare Draper ai quarti e Djokovic o Zverev in semifinale Vai su Facebook

Cahill: Nutro ancora più rispetto per Sinner dopo la finale di Parigi. Il mio ritiro? L'anno è lungo; Darren Cahill, retroscena sulla finale persa da Jannik Sinner a Parigi; Cahill: “Dopo la finale di Parigi siamo stati in silenzio, Sinner ha tutto per ripartire.

Cahill: "A Parigi, con Sinner ci siamo abbracciati e abbiamo versato qualche lacrima" - L'allenatore australiano ha rivelato che cosa è successo dopo la finale persa con Alcaraz: "Ognuno di noi gli ha detto che era orgoglioso di lui. Come scrive gazzetta.it

Darren Cahill, retroscena sulla finale persa da Jannik Sinner a Parigi - Darren Cahill, allenatore di Jannik Sinner, durante il suo intervento nel video podcast di Andy Roddick, è tornato a parlare della finale ... Come scrive msn.com