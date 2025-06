Cahill | A Parigi con Sinner ci siamo abbracciati e abbiamo versato qualche lacrima

A Parigi, Cahill e Sinner si sono ritrovati in un abbraccio carico di emozioni, tra lacrime e parole di supporto. L’allenatore australiano ha svelato cosa è successo dopo la finale persa con Alcaraz: un momento di sincera commozione, in cui ciascuno ha espresso il proprio orgoglio. Ma, nonostante le parole, il dolore sembra ancora vivo: un segnale che la strada verso la vittoria è fatta anche di questi momenti, fondamentali per crescere e migliorare.

L'allenatore australiano ha rivelato che cosa è successo dopo la finale persa con Alcaraz: "Ognuno di noi gli ha detto che era orgoglioso di lui. Ma non gli è ancora passata.".

