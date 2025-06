Cade dalla Terza Torre a San Marino durante l’arrampicata | si cerca il corpo

Una nuova tragedia scuote San Marino: un uomo è precipitato dalla Terza Torre durante un'uscita di arrampicata, scatenando una frenetica ricerca del suo corpo tra le pendici del Titano. Dopo la drammatica scomparsa di Elena Donca a maggio, questa ennesima perdita ci ricorda quanto siano pericolose queste sfide. Le autorità sono al lavoro per chiarire l’accaduto e garantire la sicurezza degli appassionati. Restate aggiornati su questo drammatico episodio che tocca il cuore della nostra comunità.

San Marino, 18 giugno 2025 – Una nuova tragedia si è verificata a San Marino, nel tardo pomeriggio di oggi. Dopo l’incidente costato la vita a fine maggio alla 32enne Elena Donca, un’altra arrampicata ha portato a un gravissimo incidente lungo le pendici del Titano. Stando all’allarme dato da alcuni atleti che stavano affrontando l’arrampicata alla roccia del Titano, infatti, un uomo è precipitato nel vuoto dalla Terza Torre e quindi da un’altezza di circa 40 metri ed è quindi con ogni probabilità deceduto. Sul posto per le ricerche del corpo sono intervenuti la polizia civile di San Marino e i vigili del fuoco di Rimini con un elicottero di soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cade dalla Terza Torre a San Marino durante l’arrampicata: si cerca il corpo

