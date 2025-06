Cade da tre metri grave operaio Incidente sul lavoro in via Marconi

Un grave incidente sul lavoro scuote la città: un operaio è precipitato da oltre tre metri in un cantiere di via Marconi, lasciando tutti sgomenti. Le condizioni sono particolarmente preoccupanti e l'intervento tempestivo delle autorità ha evitato il peggio. In un contesto già segnato da infortuni sul lavoro, questo evento mette ancora una volta in discussione le norme di sicurezza e la tutela dei lavoratori. Le cause dell’incidente saranno chiarite nelle prossime ore.

Ennesimo infortunio sul lavoro ieri mattina in un cantiere edile all’Istituto per geometri ’Morigia’, in via Marconi. Stando a una prima ricostruzione, un uomo è caduto dal ponteggio da un’altezza superiore ai tre metri ed è in gravi condizioni. Sul posto un’ambulanza e un’auto medicalizzata, i vigili del fuoco e la polizia di Stato. "La caduta è avvenuta in condizioni meteo avverse. Le cause precise dell’incidente andranno verificate dagli organi competenti – commentano Feneal Uil, Fillea Cgil, Filca Cisl –, resta il fatto che una famiglia è in attesa di notizie, che un lavoratore è ferito e che è l’ennesimo episodio che si verifica nel settore edile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cade da tre metri, grave operaio. Incidente sul lavoro in via Marconi

