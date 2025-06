Cacciari a La7 | Meloni crede di essere protagonista internazionale? Si culli nelle sue illusioni

Il dibattito sulla politica estera italiana si infiamma, con Massimo Cacciari che non le manda a dire a Giorgia Meloni. Ospite a Otto e mezzo (La7), il filosofo smaschera le illusioni di protagonismo internazionale del governo, sottolineando le difficoltà e gli errori che minacciano la stabilità del nostro Paese in un contesto globale turbolento. Ma quali sono le vere sfide che ci attendono? Scopriamolo insieme.

“ Giorgia Meloni ripete che siamo tornati centrali sullo scenario europeo e internazionale? Contenta lei, continui pure a cullare le sue illusioni “. È il giudizio tranchant del filosofo Massimo Cacciari, ospite a Otto e mezzo (La7), sulla politica estera del governo Meloni di fronte alla crisi in Medio Oriente e alla guerra tra Israele e Iran. Cacciari aggiunge: “Se si ritiene centrale, se non ha nessuna idea dei disastri di cui stiamo parlando, se non li commenta in nessun modo, se non ha nessuna coscienza di quello che sta accadendo, neanche dal punto di vista della realpolitik, bene, sia contenta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cacciari a La7: “Meloni crede di essere protagonista internazionale? Si culli nelle sue illusioni”

