Busto Arsizio scoppia un incendio in un deposito di rifiuti del termovalorizzatore | vigili del fuoco al lavoro per ore

Un incendio di vasta portata ha improvvisamente colpito il deposito di rifiuti del termovalorizzatore di Neutalia a Busto Arsizio, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La colonna di fumo densa e persistente ha dominato il cielo, mentre vigili del fuoco e squadre di emergenza operavano senza sosta per arginare il disastro. La comunità si interroga sulle cause e sulle possibili conseguenze di questa emergenza ambientale, in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Busto Arsizio (Varese), 18 giugno 2025 – Ha suscitato subito preoccupazione la densa colonna di fumo ben visibile ieri in tarda mattinata nel quartiere di Borsano a Busto Arsizio, tanti i residenti nel rione in allarme per il fatto che ad essere interessata dall’incendio era la zona del termovalorizzatore di Neutalia. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori della squadra antincendio dell’azienda e i vigili del fuoco. Neutalia ha successivamente diffuso una breve nota per informare di quanto accaduto. Scatta l’allarme . Ha spiegato: “Intorno alle ore 11 si è verificato, per cause ancora non note, un incendio nell’area di stoccaggio dei rifiuti ingombranti non pericolosi (mobili, suppellettili ecc. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Busto Arsizio, scoppia un incendio in un deposito di rifiuti del termovalorizzatore: vigili del fuoco al lavoro per ore

In questa notizia si parla di: busto - arsizio - incendio - termovalorizzatore

A Busto Arsizio il festival letterario BA Book 2025: incontri, reading e una notte in biblioteca, tra gli ospiti Mario Giordano e Diego Passoni - A Busto Arsizio si accende il BA Book 2025, un festival letterario che promette emozioni e incontri indimenticabili.

VareseNews - VareseNews added a new photo — in Busto Arsizio. Vai su Facebook

Incendio al termovalorizzatore di Busto Arsizio, a fuoco alcuni rifiuti ingombranti stoccati all'esterno; Busto, fiamme e fumo nero all’inceneritore; Busto Arsizio, scoppia un incendio in un deposito di rifiuti del termovalorizzatore: vigili del fuoco al lavoro per ore.

Busto Arsizio, scoppia un incendio in un deposito di rifiuti del termovalorizzatore: vigili del fuoco al lavoro per ore - Dopo il panico iniziale, le rassicurazioni: distrutti dal rogo rifiuti ingombranti ma non pericolosi né per l’ambie ... Scrive ilgiorno.it

Busto, incendio al termovalorizzatore di Neutalia a Borsano. Fiamme e fumo, da accertare le cause - In azione mezzi dei Vigili del Fuoco e ambulanze soccorso inviate dal sistema di Emergenza Urgenza della Regione, oltre ad Arpa Lombardia. Riporta laprovinciadivarese.it