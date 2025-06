Bus urbani cambiano i nomi ma non i padroni | ecco l' unica impresa che ha partecipato all' appalto

I bus urbani cambiano nomi, ma i padroni restano gli stessi. In un contesto in cui nomi e alleanze si rinnovano, solo un'impresa ha partecipato all’appalto milionario per il trasporto pubblico ad Agrigento. Alla fine, tutto si riduce a un delicato equilibrio di interessi economici e politici, dimostrando che dietro le gare pubbliche ci sono spesso più di semplici offerte: un vero gioco di potere e strategie.

Alla fine è tutta una questione di nomi, ma anche di equilibri economici e, in un certo senso, politici: anche la gestione di un appalto pubblico, meglio ancora se milionario. È il caso del nuovo bando per l'individuazione del gestore del servizio di trasporto locale ad Agrigento, gara.

